Beringenaar is marktleider in sportweddenschappen: "Wij leveren belangrijke bijdrage aan maatschappij"

Hasselt / Beringen - Er zijn niet zoveel ‘bazen’ van wedkantoren die de pers te woord willen staan. Seydi Tekin uit Beringen (42), CEO van Betcenter en naar eigen zeggen marktleider in sportweddenschappen in Vlaanderen, wil de confrontatie niet uit de weg gaan. Ook niet na de indringende reportage van het VRT-programma ‘Pano’ afgelopen week over het toenemende aantal gokverslaafden.

Seydi Tekin spreekt met een stem die gekleurd lijkt door het veelvuldig gebruik van whisky en sigaren. Quod non. Hij noemt zichzelf “een geïntegreerde, selfmade zakenman” en groeide op ...