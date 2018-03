Maasmechelen - Eind vorig jaar werd in Maasmechelen Village brasserie Le Petit Belge geopend. Chefs Filip Biesmans en Yanaïka Skryszkowiak serveren er Belgische gerechten, zoals stoofvlees en mosselen.

Le Petit Belge is een idee van het Hasseltse designbureau Creneau, dat het concept eerder realiseerde in Dubai. Voor de vestiging in het merkendorp werden Yanaïka Skryszkowiak en Filip Biesmans aangetrokken ...