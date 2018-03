Man die 13-jarig meisje trachtte te ontvoeren, legt bekentenissen af

Een vijftiger uit de provincie Luxemburg is vrijdag door de onderzoeksrechter in staat van beschuldiging gesteld voor poging tot ontvoering van een tiener van 13 jaar in de buurt van het atheneum in Bertrix (provincie Luxemburg). Hij heeft de feiten bekend.

Dankzij een robotfoto, een alerte getuige en telefonie-onderzoek zijn mogelijk drama’s voorkomen in Bertrix. Een man die op 28 februari een 13-jarig meisje probeerde te ontvoeren, heeft de feiten vrijdag bekend.

De tiener was op weg naar school toen ze door de man werd vastgegrepen. Ze schreeuwde, sloeg en stampte zo hard dat hij haar uiteindelijk moest laten gaan. Kort voordien was de man met de wagen naast haar komen rijden en vroeg haar om in te stappen. Toen het meisje weigerde, probeerde hij haar dus met geweld mee te krijgen.

“Hij is niet bepaald spraakzaam en is niet bekend bij het gerecht, behalve voor één verkeersinbreuk”, zegt het gerecht.

Hij werd op 8 maart opgepakt. Zijn auto werd in de buurt van de feiten gesignaleerd en ook telefonie-onderzoek bewees zijn aanwezigheid. Hij lijkt ook op de robotfoto die van de verdachte werd gemaakt op basis van een beschrijving door het slachtoffer.

Het is niet duidelijk of er een verband is met de poging tot ontvoering in Aarlen twee weken geleden of met gelijkaardige feiten in Rochefort een maand geleden. Verder onderzoek moet dat uitwijzen.