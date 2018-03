Italië, Polen en Portugal willen Final Four organiseren op UEFA Nations League

De Italiaanse, Poolse en Portugese voetbalbond willen in 2019 de Final Four van de eerste editie van de UEFA Nations League organiseren. Dat heeft de Europese Voetbalbond (UEFA) vrijdag bekendgemaakt. De drie landen hebben tot 31 augustus om hun dossier in te dienen.

De Final Four zal in principe plaatsvinden in het land van een van de vier groepswinnaars van de A-divisie. Aangezien Italië, Polen en Portugal samen groep 3 vormen, zal die winnaar de finaleronde organiseren. Voorwaarde is wel dat het ingediende dossier aan de eisen van de UEFA voldoet. De Europese Voetbalbond zal in december van dit jaar hierover de knoop doorhakken.

Op de Final Four strijden de winnaars van de vier groepen van de A-divisie om de eindzege. De halve finales staan gepland op 5 en 6 juni 2019, terwijl de kleine en grote finale op 9 juni volgen. De UEFA wil de wedstrijden laten doorgaan in twee stadions die minstens 30.000 fans kunnen ontvangen.

De Rode Duivels nemen het in de groepsfase van de A-divisie op tegen Zwitserland en IJsland. De poulematchen staan in september, oktober en november van dit jaar op de agenda.