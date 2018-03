Lommel / Genk -

Frans-Peter Laagland (48) uit Lommel rijdt elke dag met zijn winkelwagen naar een markt. Zijn enige Limburgse halte is de Vennestraat in Winterslag op zaterdagmorgen. "De leukste plek waar ik kom. Zo levendig en zo multicultureel, echt een voorbeeld", zegt hij. In zijn assortiment zitten heel wat Franse en Italiaanse kazen, maar zijn specialiteit is kaas uit Gouda.