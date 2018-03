Genk / Lanaken -

Zeven leden van motorbende Hells Angels die zijn aangehouden na een razzia in hun clubhuizen in Genk en Lanaken zitten hun voorlopige hechtenis uit in verschillende gevangenissen. Dat komt niet alleen omdat de gevangenis van Hasselt overvol zit. De politie wil voorkomen dat de leden met elkaar in contact komen, laat staan met leden van rivaliserende motorbendes. Binnen de Hells Angels heerst de omerta, en dus beroepen de verdachten zich op hun zwijgrecht.