Schitterende besttijd voor Raikkonen en Ferrari, Alonso ondanks problemen tweede met McLaren

Kimi Raikkonen heeft op de laatste testdag in zijn Ferrari de snelste tijd gereden, de Fin evenaarde bijna het baanrecord van teamgenoot Sebastian Vettel gisteren. Bij McLaren waren er opnieuw problemen voor Fernando Alonso, al slaagde de Spanjaard er uiteindelijk wel in om de tweede tijd te rijden.

Gisteren gaf Sebastian Vettel zijn visitekaartje af door in zijn Ferrari het baanrecord op het Circuit de Catalunya-Barcelona te verpulveren. Vandaag wou teamgenoot Kimi Raikkonen niet onderdoen want met een tijd van 1:17.221 was hij niet alleen de snelste, hij was ook maar enkele honderdsten trager dan Vettel gisteren.

Opnieuw tevreden gezichten dus bij Ferrari maar bij McLaren zal dat deze ochtend niet het geval geweest zijn. Na de erg succesvolle en productieve testdag van onze landgenoot Stoffel Vandoorne gisteren kwam teamgenoot Fernando Alonso deze ochtend al na amper een uur testen stil te staan. Opnieuw lag een olielek aan de basis van het probleem met de McLaren MCL33. De Spanjaard had zelfs nog geen getimede ronde neergezet.

The current scene at Turn Seven. Not a pretty sight for McLaren and Fernando Alonso!https://t.co/8QHlrPDFFH #SkyF1 pic.twitter.com/7c9vX7qjLo — Sky Sports F1 ?? (@SkySportsF1) March 9, 2018

Minder goed nieuws viel er ook te noteren bij het fabrieksteam van Renault. De voorbije dagen was de renstal erg productief maar in de voormiddag werd er een probleem vastgesteld met de versnellingsbak van Carlos Sainz zijn wagen. Sainz moest dan ook net als landgenoot Fernando Alonso uren toekijken hoe de andere rijders aan het testen waren. Bij Alonso was dat omdat McLaren besloot de volledige motor te vervangen.

Bij Ferrari raakte Kimi Raikkonen wel onder stoom. Omstreeks 12u30 liet de Fin de absolute besttijd van de dag noteren. Met een tijd van 1:17.221 was Raikkonen amper 39 duizendsten trager dan het baanrecord van Vettel op donderdag.

As we approach non-lunchtime, Kimi sits atop the lap times



He's improved to a 1:17.221, achingly close to that unofficial lap record ??#F1 #F1Testing pic.twitter.com/yGguEyRinH — Formula 1 (@F1) March 9, 2018

Raikkonen ging met een goed gevoel de lunchpauze in maar bij Sauber was dat iets minder het geval. Onderstaand beeld voorspelde immers weinig goeds en de mecaniciens van het Zwitserse team mochten volop aan de slag om de wagen van Charles Leclerc klaar te krijgen voor de namiddag.

Charles Leclerc's smokey Sauber, which brought out Friday's second red flag



Testing is all about finding the limit in new machinery



The team are optimistic of further running later today ??#F1 #F1Testing pic.twitter.com/gmQWeTMvzp — Formula 1 (@F1) March 9, 2018

Iets na 14u zagen we Alonso na zijn motorwissel opnieuw op de baan komen. Het bleek uiteindelijk het begin van een zeer productieve namiddag voor Alonso en McLaren. De Spanjaard slaagde erin om zijn rondentotaal op te drijven tot 93 ronden en hij liet daarbij de tweede tijd noteren. Al bij al dus toch nog een positieve afsluiter voor Alonso en McLaren.

Strong teamwork in the garage gets Fernando back on track to continue win the afternoon’s run plan. #F1Testing pic.twitter.com/zKZNpke8py — McLaren (@McLarenF1) March 9, 2018

Ferrari mag de voorbije dagen dan wel met heel wat aandacht gaan lopen zijn, ook voor Mercedes was het vandaag een erg productieve testdag. Bottas en Hamilton reden respectievelijk 104 en 97 ronden, wat neerkomt op 201 ronden in totaal. Wat de rondetijden betreft liet Mercedes met een zesde en elfde tijd overduidelijk niet in haar kaarten kijken.

Na vandaag zit het voorbereidende testwerk erop en keren de teams vlug terug naar hun fabrieken om daar aan de allerlaatste updates en voorbereidingen voor de eerste race van het nieuwe seizoen te werken. Binnen amper twee weken vindt die immers al plaats in Melbourne, Australië. Er rest de teams dus maar bijzonder weinig tijd om terug te keren naar de fabriek en vervolgens de andere kant van de wereld op te zoeken.

Uitslag testdag 8 in Barcelona:

1. K. Räikkönen Ferrari 01:17.221 157

2. F. Alonso McLaren 01:17.784 93

3. C. Sainz Jr. Renault 01:18.092 45

4. D. Ricciardo Red Bull 01:18.327 92

5. R. Grosjean Haas 01:18.412 181

6. V. Bottas Mercedes 01:18.825 104

7. B. Hartley Scuderia Toro Rosso 01:18.949 156

8. E. Ocon Force India F1 01:18.967 163

9. C. Leclerc Sauber 01:19.118 75

10. S. Sirotkin Williams 01:19.189 105

11. L. Hamilton Mercedes 01:19.464 97

12. L. Stroll Williams 01:19.954 27

