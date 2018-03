Expert wijst ook naar consument bij vleesfraude: “Als je niet wil betalen voor een kwalitatief product, riskeer je gesjoemel”

“Eén van de belangrijke oorzaken van vleesschandalen zoals dit van het vleesverwerkende bedrijf Veviba in Bastenaken, is de druk die op de vleessector wordt uitgeoefend om vlees aan de goedkoopste prijs aan te bieden.” Dat zegt voedingsbiotechnoloog Frédéric Leroy van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). “Zo zet je de deur open voor opportunisten om de hoekjes af te snijden en zo beland je al snel in de illegaliteit.”

“Het is natuurlijk een complex probleem met vele factoren”, geeft prof. Leroy toe, “maar we kunnen zeker vragen stellen bij de houding van de consument en van de distributiesector, dus ook van de warenhuizen, die druk uitoefenen op de vleesproducerende en -verwerkende sector om de prijzen zeer laag te houden. Als het grote publiek niet wil betalen voor een kwalitatief product, dan riskeren ze om het resultaat van gesjoemel op hun bord te krijgen, en dat is wat nu weer gebeurt.”

Er is volgens de voedingsbiotechnoloog een trend naar minder vlees consumeren, maar daarnaast zou ook een trend wenselijk zijn waarbij het vlees meer gevaloriseeerd wordt, dus ook duurder verkocht wordt. “Vandaag de dag wordt het vlees gedemoniseerd, en dat is niet helemaal correct”, vindt Leroy. “Vlees heeft traditioneel veel betekend in de evolutie van de mens en heeft ook vandaag nog op nutritioneel vlak een waardevolle rol te spelen, omdat het voedzame elementen bevat die we nodig hebben, zoals vitamines, ijzer en eiwitten. Een plantaardig dieet mist - zeker voor bepaalde bevolkingsgroepen, zoals kinderen - bepaalde ingrediënten die via supplementen moeten worden aangevuld.”