Goktoestellen in beslag genomen in kinderspeelhal Center Parcs De Vossemeren

Lommel - De Kansspelcommissie is binnengevallen in vakantiepark De Vossemeren in Lommel, eigendom van Center Parcs, na een reportage van het VRT-programma Pano. Nu blijkt dat er twee goktoestellen in beslag zijn genomen omdat ze niet toegelaten zouden zijn in een kinderspeelhal.

Uit de reportage was gebleken dat enkele vakantieparken in ons land een kinderspeelhal hebben waar de allerkleinsten kunnen spelen met gokelementen die lijken op roulette en jackpot. “Twee mensen van onze controledienst, een ingenieur en een politieambtenaar, zijn vrijdagmiddag bezig met een controle in het park De Vossemeren”, klonk het toen bij Marjolein De Paepe van de Kansspelcommissie. “Kwetsbare groepen zijn onze prioriteit en kinderen vallen daaronder. Er zal onder andere gecontroleerd worden hoeveel inzet er gevraagd wordt. Als er inbreuken vastgesteld worden, dan kunnen de toestellen verzegeld en in beslag genomen worden.”

Leeftijdscontrole

Na onderzoek zijn nu twee toestellen in beslag genomen “Het gaat om goktoestellen die niet zijn toegelaten omdat er een te hoge inzit wordt gevraagd”, zegt De Paepe. “Op één van de toestellen zou binnen een uur honderden euro’s kunnen worden verspeeld. Ook wordt er op de toestellen geen leeftijdscontrole gevraagd.”

De Kansspelcommissie gaat vandaag nog alle machines in de speelzaal controleren op de inzet. Op basis van deze resultaten zal de kansspelcommissie beslissen of de volledige zaal eventueel wordt gesloten.