De Gendt en Wellens stelen de show in Parijs-Nice, ritzege voor Fransman

Geen Parijs-Nice gaat voorbij of Thomas De Gendt valt aan. Vandaag was het zo ver. De krijger van Lotto-Soudal reed lange tijd met elf anderen voorop, kwam als eerste boven op drie hellingen maar etappewinst zat er niet in. Die ging naar de Fransman Mollard. Tim Wellens spurtte op luttele meters naar de tweede plaats.

De vroege vlucht in de etappe naar Vence kwam al snel in twee bewegingen tot stand. Eerst zes, nadien nog eens zeven renners zorgden voor een kopgroep van dertien. Daarbij ook drie landgenoten: Thomas De Gendt, Bert Van Lerberghe (gisteren nog gevallen, red) en ook Dylan Teuns, de kopman van BMC. Vooral de aanwezigheid van Teuns was een doorn in het oog van zijn vluchtgezellen. Teuns telde in het algemeen klassement immers slechts 1’ achterstand en reed al snel virtueel in het geel. Met Teuns in de ontsnapping zou de vlucht nooit kans op slagen hebben. Dat begreep ook Teuns. Hij liet zich gewillig terug uitzakken tot in het peloton.

Een aanvalslustige De Gendt. Foto: Photo News

De vluchters kregen niet al te veel ruimte zodat De Gendt zich vooral concentreerde op het vergaren van punten voor de bergtrui. De Oost-Vlaming kwam drie keer als eerste boven op een helling van tweede categorie, net te weinig om de bergtrui af te snoepen van de Fransman Grellier. Op iets meer dan twintig kilometer van het einde zat de vlucht erop en kon de echte finale beginnen.

De Côte de la Colle sur Loup - bijna twee kilometer aan tien procent - moest in de finale voor vuurwerk zorgen. Vuillermoz, Poels en vooral de Brit Yates probeerden een kloof te slaan. De favorieten hielden elkaar in de gaten, in de afdaling richting Vence kwam de Nederlander Wout Poels nog zwaar ten val. Ook Tim Wellens en Dylan Teuns hielden vooraan makkelijk stand. Meer zelfs, Tim Wellens reageerde gepast toen Simon Yates opnieuw een versnelling plaatste. Wellens twijfelde niet en trok vol door.

Wellens en Simon Yates. Foto: Photo News

Op drie kilometer viel alles te herdoen en ging een beperkte kopgroep beslissen over winst en verlies. Het regende aanvallen en de laatste poging van de Fransman Mollard bleek de juiste. De klimmer van Groupama - FDJ bleef uit de kluwen van de achtervolgers. Wellens spurtte naar de tweede plaats voor Alaphilippe.

LEES HIER hoe Sloveen Roglic iedereen verrast in Tirreno-Adriatico

Uitslag:

1. Rudy Mollard (Fra)

2. Tim Wellens

3. Julian Alaphilippe (Fra)

4. Luis Leon Sanchez (Spa)

5. Sam Oomen (Ned)

Algemeen klassement:

1. Luis Leon Sanchez (Astana)

2. Julian Alaphilippe (Quick Step Floors) + 22”

3. Marc Soler (Movistar) +26”

4. Gorka Izagirre (Bahrain-Merida) +34”

5. Tim Wellens (Lotto-Soudal) +35”

Tim Wellens vloekt: “Ik had de benen om te winnen”

“Het is een beetje jammer dat ik met deze benen niet kon winnen. Dit is een gemiste kans”, klonk het na afloop bij Tim Wellens. “Jammer, echt jammer, ik dacht dat ik zou winnen”, deed hij zijn verhaal, “toen ik op pad ging met Yates had ik super goede benen, maar helaas. Hij nam niet over, hij zat volledig à bloc, zoals ik dat dinsdag had toen Alaphilippe bergop in de aanval ging. Ik deed al het werk en we blijven net niet voorop.”

Op een kleine drie kilometer van het eind werd het duo bijgebeend. “Ik had echt een super goed gevoel toen ik demarreerde. Deze tweede plaats voelt een beetje ambetant. Zondag was ik er al dichtbij (hij werd vierde, red), maar nu had ik betere benen en win ik ook niet. Dit is spijtig, als je de benen hebt om te winnen en je doet dat niet, zijn dat kansen die je laat liggen.”

Foto: BELGA

Wellens pakte dankzij zijn tweede plaats wel zes bonificatieseonden en onderweg ook nog ééntje. Hij staat nu vijfde, op 35 seconden van leider Sanchez. Wout Poels viel onderweg uit na een valpartij. “Jammer voor hem, hij zat in mijn wiel in die afdaling en het is nooit fijn als een collega op die manier wegvalt. De koers zal nu ook anders zijn. Wout stak er echt bovenuit in die tijdrit, nu valt hij weg en ik heb zo’n beetje de indruk dat iedereen aan elkaar gewaagd is en niemand er een ander af kan rijden.”

“De koers zal in de koninginnenrit wellicht iets meer op slot zitten. Het klassement? Ik doe nog altijd geen grote uitspraken daarover. Zaterdag wacht een slotklim van 16 km, dat is andere koek en dan zullen de verschillen groter zijn dan 35 seconden. Ik voel me alleszins goed, heel goed zelfs, en ik heb die slotklim verkend. Ik weet wat me te wachten staat.”