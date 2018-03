Roglic verrast sterke Benoot op steile slotklim Tirreno-Adriatico, Van Avermaet net geen leider

Primoz Roglic plaatste de eerste prik op de steile slotklim en dat was ook meteen de goede. De rest beet zijn tanden stuk op de Sloveen, die met overmacht de monsterrit richting Trevi won. Adam Yates werd tweede en onze landgenoot Tiesj Benoot eindigde sterk als derde. Greg Van Avermaet plaatste zijn aanval te vroeg en greep net naast de leiderstrui, die was weggelegd voor Geraint Thomas.

Aan variatie geen gebrek in deze Tirreno-Adriatico. Na de ploegentijdrit en een korte spurtersetappe was de derde etappe uitgetekend op het lijf van de punchers en de klassementsrenners. Vier hellingen kregen de renners voor de wielen, maar vooral de slotklim richting Trevi schepte hoge verwachtingen: anderhalve kilometer klimmen met een maximaal stijgingspercentage van 20% in de laatste driehonderd meter. Een Muur van Hoei dus. En dat na 239 kilometer, want zo ellendig lang was deze etappe.

Om de renners na deze marathonrit nog voor het donker te laten finishen, weerklonk het startschot al om iets voor tien ’s ochtends. Vijf moedigen toonden zich het best uitgeslapen en trokken in de aanval. Net als in de tweede rit was die meteen de goede. En net als gisteren waren de Italianen Bagioli en Mosca mee. Ook Hatsuyama, ploegmaat van Bagioli bij Nippo-Vini Fantini, Van Winden en Kuriyakov sprongen mee. In het peloton beslisten ze al snel om nog wat in rustmodus te blijven en zo konden de vijf maximaal negen minuten uitlopen.

Bergkoning Bagioli

Een snelle vroege vlucht in een ultralange rit, betekent vaak een doodsaai koersverloop. En dat was in de eerste koersuren niet anders. Terwijl voorin Bagioli op iedere beklimming als eerste bovenkwam en zo alle bergpunten opschrokte, hielden de favorieten voor de ritzege Van Avermaet, Sagan en Kwiatkowski zich gedeisd in het peloton.

Daar nam BMC van leider Patrick Bevin zijn verantwoordelijkheid door de achtervolging te leiden. Een win-winsituatie, want door als ploeg van de klassementsleider het kopwerk op zich te nemen, deden ze perfect werk voor kopman Van Avermaet. Dat alles werd ingezet op de olympische kampioen werd helemaal duidelijk toen Bevin zelf het peloton op sleeptouw nam, in zijn blauwe leiderstrui. Toch een apart beeld.

Ook Bora (voor Peter Sagan) en Movistar (voor Landa) kwamen helpen in de achtervolging, waardoor de voorsprong van de kopgroep al snel smolt als sneeuw in het heerlijk Italiaanse lentezonnetje.

Belgen komen net te kort, maar waren wel op de afspraak

Simon Geschke kwam zwaar ten val op dertig kilometer van de streep en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Ook leider Bevin en Rafal Majka maakten van dichtbij kennis met het asfalt, die laatste mag zo zijn klassementsambities opbergen. Intussen probeerde Terpstra weg te rijden uit het peloton, zonder succes. Ook Marcus Burghardt waagde een tevergeefse poging.

Op tien kilometer van de streep werden de vroege vluchters bij de lurven gevat. Voor Kwiatkowski het teken om in dienst van Chris Froome en Geraint Thomas werk op te knappen. Een uitgedund peloton met daarin alle favorieten maakte zich op voor de slotklim naar Trevi.

Op die slotklim zorgde Primoz Roglic voor de eerste prik. Sagan moest al snel de rol lossen, Van Avermaet plaatste zijn aanval te vroeg en kwam zichzelf tegen. Adam Yates probeerde in de slotmeters het gat nog te dichten, maar kwam te kort. Ook Tiesj Benoot had nog een sterk eindschot in de benen, maar werd derde, want tegen de sterke Roglic was niemand opgewassen. Greg Van Avermaet heeft dezelfde tijd als nieuwe leider Geraint Thomas, en greep heel nipt naast de leiderstrui.

Tevreden Tiesj Benoot

Met zijn derde plaats kon Tiesj Benoot echt wel leven. “Hier had ik vanochtend voor getekend. Roglic en Yates eindigen voor mij, die wegen een pak minder dan ikzelf. Het is dus zeker geen schande om van hen te verliezen. Zelf zat ik iets te ver op het moment dat Roglic versnelde. Ik zat tamelijk geïsoleerd en moest zelf mijn weg zoeken.”

Benoot bevestigde nogmaals zijn superconditie. “Ik wist dat ik goed was en dit was gewoon de bevestiging. Die slotklim, dat was een ideale vijf minuten-test, ideaal voor wat ons straks in Vlaanderen wacht. Ik fiets hier alvast rond met een waanzinnig goed gevoel.”

Uitslag:

1. Primoz Roglic

2. Adam Yates

3. Tiesj Benoot

4. Geraint Thomas

5. Rigoberto Uran

Algemeen klassement:

1. Geraint Thomas (Sky)

2. Greg Van Avermaet (BMC) - zelfde tijd

3. Chris Froome (Sky) +3”

4. Damiano Caruso (BMC) +8”

5. Michal Kwiatkowski (Sky) +9”

Roglic heeft zijn revanche beet: “Baalde heel erg na tijdsverlies van donderdag”

“Natuurlijk baalde ik van het tijdsverlies van donderdag”, legde Primoz Roglic na afloop uit. “Ik zakte naar deze Tirreno-Adriatico af met klassementsambities en moest die al snel opbergen. In de laatste tien kilometer werd ik door een valpartij opgehouden. Ik moest van fiets wisselen en kwam op achterstand binnen. De kans op een goede eindklassering was daarmee verkeken, maar ik heb daarna meteen de focus op een ritzege gelegd.”

Tijdens de derde rit ging hij op de slotklim al vroeg in de aanval en dat pakte goed uit. “Ik weet dat ik niet te lang moet wachten, want ik heb al heel wat sprints in mijn carrière verloren. Ik ging daarom vroeg aan. Ik heb alles gegeven en dat was voldoende. Ik ben erg blij met deze overwinning. Zaterdag is er weer een mooie kans en natuurlijk is er dinsdag ook nog een tijdrit. Al ben ik in zo’n pure, vlakke tijdrit niet altijd bij de beteren.”