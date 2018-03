32 grote werven op Vlaamse snelwegen gepland: hier mag je dit jaar nog files verwachten

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) plant recordinvesteringen op de Vlaamse snelwegen om files tegen te gaan. Alleen al in 2018 zal 1,5 miljard euro in mobiliteit geïnvesteerd worden. En die werken brengen ongetwijfeld hinder met zich mee.

De investeringen zijn volgens minister Weyts nodig, want in 2017 is de filezwaarte gestegen met 6%. 50% van die files staat op maar twee tracés: de Ring rond Antwerpen en de Ring rond Brussel. Dat bewijst de noodzaak van de net gestarte Oosterweelwerken en de geplande Werken aan de Ring rond Brussel - maar daar houdt het dus niet bij op. Dit jaar komen er bovendien 32 grote werven op de snelwegen. “We investeren meer dan ooit in Mobiliteit”, zegt Weyts. “We investeren in de alternatieven voor de wagen, maar ook in de weginfrastructuur zelf. Waar mogelijk in extra capaciteit. Ik laat de chauffeur niet koudweg in de steek”.

Grote Werven

Er komen in 2018 32 ‘grote werven’ op de autosnelwegen. Er wordt fors geïnvesteerd in betere doorstroming, zodat er minder files ontstaan. Waar mogelijk wordt er geïnvesteerd in extra capaciteit.

Foto: Wegen en verkeer

Zo worden er spitsstroken aangelegd langs de E17 (Zwijnaarde - De Pinte), de E313 (Lummen-Beringen) en de E314 (Herent-Aarschot). Extra capaciteit is geen overbodige luxe, want de gestegen filezwaarte werd ook veroorzaakt door extra verkeer. Vorig jaar nam het verkeer op onze snelwegen toe met +0,6% op werkdagen en met +1,9% op zaterdag. Er is de blijvende stijging van het autoverkeer, nu versterkt door een nieuwe significante groei van het vrachtverkeer, dat na een tijdelijke stagnatie in 2016 opnieuw groeit (met +1,5% op werkdagen).

Er wordt ook meer dan ooit geïnvesteerd in de alternatieven voor de auto. Bedoeling is om meer chauffeurs te verleiden om de auto te ruilen voor bijvoorbeeld de fiets. Zo komt er ter hoogte van Gasthuisberg een nieuwe fietsbrug over de E314.

Er wordt tenslotte geïnvesteerd in de leefbaarheid en levenskwaliteit van de Vlamingen die nabij onze drukke autosnelwegen wonen. Zo worden er dit jaar geluidsschermen geplaatst langs de A12 (ter hoogte van Ekeren), de E314 (ter hoogte van Genk) en de E17 (Zwijnaarde - De Pinte).

Minder hinder, meer verkeersveiligheid

Waar een spade in de grond gaat, ontstaat onvermijdelijk een hoop hinder. Als wegbeheerder zal het Agentschap Wegen en Verkeer er alles aan doen om de hinder zo klein mogelijk te houden. De vele werven worden zo veel mogelijk op elkaar afgestemd. Waar nodig wordt er ook volcontinue gewerkt, ’s nachts gewerkt en – zeker op de drukke assen – zo veel mogelijk in de vakantieperiode gewerkt. In maart en september komen er uitgebreide campagnes om de weggebruikers zo goed mogelijk te informeren over het nieuwe wegenwerkenoffensief.

Er wordt ook nog meer ingezet op de verkeersveiligheid van de arbeiders en de weggebruikers tijdens de werken. Al enkele jaren wordt een mobiele flitscamera actief ingezet op werven van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Dit jaar gaan we een stapje verder,” aldus minister Weyts. “De mobiele trajectcontrole die momenteel langs de A12 staat, zal worden ingezet bij snelwegwerven. Je kan immers geen klassieke trajectcontrole installeren voor de duur van een werf, vandaar de mobiele trajectcontrole.”

Geplande werven per provincie (PDF)