Waarom netflix stilaan op een videotheek lijkt

Een slechte score bij het testpubliek, te moeilijk of gewoonweg te slecht voor de bioscoop? Vroeger vonden die films meteen een tweede leven op een VHS-cassette in uw videotheek. Nu belanden ze zonder al te veel fanfare op Netflix. Daar went u best aan: Netflix is vast van plan om dit jaar 80 eigen films toe te voegen.

Even iets rechtzetten: ‘Annihilation’, vanaf maandag te streamen op Netflix, is een fantastische film geworden. Een adembenemende, complexe thriller in een dystopische wereld, een kijkervaring ...