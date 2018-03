Hinder voor elektronische betalingen in nacht van zondag op maandag

Het netwerk en de systemen van Worldline zullen tijdelijk verstoord zijn op zondagavond 11 maart van 22 tot 0 uur en op maandagochtend 12 maart van 1 tot 3 uur. Op dat moment zal een upgrade van het elektronische betaalsysteem worden uitgevoerd, zo meldt Worldline vrijdag.

Op zondag 11 maart van 22 tot 0 uur zal het niet mogelijk zijn om betalingen uit te voeren met elektronische maaltijdcheques.

Op maandag 12 maart van 1 tot 3 uur zal het niet mogelijk zijn om elektronische betalingen uit te voeren met internationale kaarten (Maestro, Mastercard, VISA, JCB, UPI, Diners en American Express) in fysieke winkels, via webshops en in tankstations. Transacties met Bancontact en afhalingen aan geldautomaten blijven mogelijk.