Berichten over Russische betrokkenheid bij gifaanval op spion zijn “propaganda”

De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov noemt speculaties over Russische betrokkenheid bij het zenuwgasincident met een Russische ex-dubbelspion, en zijn dochter, “propaganda”. Vanuit Ethiopië, waar Lavrov op bezoek is, zei de minister dat er voorlopig geen bewijzen of feiten zijn die in die richting wijzen. Bedoeling van die speculaties is “de spanningen te verhogen”, meent Lavrov. Als er oprechte interesse is in een gezamenlijk onderzoek, dan is Rusland daartoe bereid. Nog volgens Lavrov moet men niet met “ongegronde beschuldigingen” naar de media lopen.

Sergej Skripal en zijn dochter Joelia werden in het weekend opgenomen met vergiftingsverschijnselen, in het Engelse Salisbury. Ze vechten sindsdien voor hun leven. In totaal 19 andere mensen krijgen nog altijd medische behandeling.

Skripal was ooit de topman van de Russische militaire geheime dienst GRU en werd in Rusland veroordeeld als Brits spion, en in 2010 vrijgelaten bij een gevangenenruil.