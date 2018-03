Ex-werknemer Veviba getuigt: “Als het vlees rot was, moesten we er extra kruiden op gooien”

De werknemers van het slachthuis Veviba moesten rot vlees omkeren, zodat het rode deel zichtbaar was. Als dat niet meer lukte, moesten ze er maar extra kruiden op gooien. Dat getuigen ze - anoniem - aan RTL Info.

Het slachthuis Veviba in Bastenaken, was niet echt bekommerd om de volksgezondheid. Dat bleek al uit de inspectieverslagen van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. Nu is er ook de anonieme bevestiging van werknemers.

“We zaten aan lange tafels te werken. Daar moesten we het vlees verpakken in kleinere porties. Het gebeurde vaak dat we al roken dat het vlees rot was. Maar we mochten het niet weggooien. We kregen dan altijd de opdracht het vlees zodanig in de pakjes te presenteren dat het rotte deel onderaan zat. Zo kreeg de klant enkel het gezonde, rode vlees te zien.”

Heel lot is rot

En als dat niet meer lukte, dan nog mocht het vlees niet worden weggegooid. Dan moesten de inpakkers er maar wat extra kruiden op gooien, totdat het vlees onzichtbaar werd. “Zo eet de klant rottend vlees, zonder dat hij het weet.”

Een anonieme getuige vertelt dat de inpakkers hun oversten vaak wezen op rottende vlees. Maar de cheffen zeiden dat de inpakkers zich zo niet moesten aanstellen. “Maar als je in de sector werkt, weet je wel of vlees goed of slecht is”, zegt de ex-werknemer. “Soms moesten we een groot lot slecht vlees toch inpakken. Wij konden daar niets tegen doen. Het verweer luidde altijd: als we een bestelling moeten opsturen, moeten we een bestelling opsturen. Hoe dan ook.”

Alles mengen

De getuige vertelt ook nog dat er vaak geen tijd was om de werkbakken uit te spoelen. “Dus kan het makkelijk zijn dat er in gehakt vlees zowel rund, schaap als varkensvlees zat.”