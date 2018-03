Kansspelcommissie valt binnen in kinderspeelhal van De Vossemeren

Lommel -

De Kansspelcommissie is binnengevallen in vakantiepark De Vossemeren in Lommel, eigendom van Center Parcs, na een reportage van het VRT-programma Pano. Dat meldt VRT NWS vrijdagmiddag en de woordvoerster van de Kansspelcommissie heeft dit bevestigd aan Belga. Uit de reportage was gebleken dat enkele vakantieparken in ons land een kinderspeelhal hebben waar de allerkleinsten kunnen spelen met gokelementen die lijken op roulette en jackpot.