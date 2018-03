Vrouwenraad “keiblij” dat Voetbalbond samenwerking met Damso stopt

De Vrouwenraad heeft vrijdagochtend tevreden gereageerd op het nieuws dat de Belgische Voetbalbond niet langer met de Brusselse rapper Damso samenwerkt. “We zijn blij dat we een breed maatschappelijk debat rond seksisme op gang hebben gebracht”, zegt voorzitster Magda De Meyer.

Magda De Meyer van de Vrouwenraad. Foto: if

Er was de voorbije dagen heel wat hetze ontstaan over de keuze voor Damso om het WK-lied voor de Rode Duivels te schrijven. Het was de Vrouwenraad die eiste dat de samenwerking werd stopgezet wegens de expliciete teksten van de rapper. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) besliste uiteindelijk donderdagnacht de samenwerking met de rapper stop te zetten.

De Vrouwenraad reageert vrijdagochtend “keiblij”. “We zijn uiteraard tevreden dat we een breed maatschappelijk debat rond seksisme op gang hebben gebracht en dat ons standpunt breed maatschappelijk gedragen werd”, aldus Magda De Meyer.

De officiële sponsors van de KBVB lieten in een gezamenlijke brief aan de bond weten dat ze ernstige bedenkingen hadden bij de keuze voor rapper Damso als zanger van de Belgische hymne voor de wereldbeker in Rusland. Maar de ceo van Proximus, Dominique Leroy, was de eerste die openlijk van de Voetbalbond eiste om af te zien van Damso.

“We zijn heel blij dat Dominique Leroy als eerste van de sponsors openlijk afstand nam van de rapper. Het is wel typerend dat een vrouwelijke ceo het voortouw neemt”, benadrukt De Meyer. Ze is ook tevreden dat alle sponsors onmiddellijk hebben gereageerd op de oproep van de Vrouwenraad en bereid waren om over het probleem te praten.

De Vrouwenraad juicht het toe dat de Voetbalbond antiracisme en diversiteit hoog in het vaandel voert en hoopt nu dat de bond ook antiseksisme als waarde zal uitdragen.

Ook de Franstalige Vrouwenraad heeft vrijdagochtend de beslissing van de Voetbalbond toegejuicht. “Dit is een stap vooruit in het kader van de verdediging van de waarden rond de gelijkheid van de seksen”, luidt het.