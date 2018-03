Zo klinkt het gewraakte WK-lied van Damso: rapper laat stukje horen op Twitter

De voetbalbond mag dan wel de samenwerking met de rapper Damso stopgezet hebben, toch hield dat de Brusselaar niet tegen om vrijdag een fragment van zijn WK-nummer via Twitter te verspreiden.

Damso lag de afgelopen dagen zwaar onder vuur. De keuze van de KBVB voor de Brusselse rapper schoot bij de Vrouwenraad in het verkeerde keelgat, omdat de teksten van Damso te vrouwonvriendelijk zouden zijn. De raad startte een campagne tegen het lied en riep sponsors op “hun verantwoordelijkheid te nemen”. In de heisa die in de dagen nadien ontstond, bezweek de KBVB uiteindelijk onder de drukvan de Vrouwenraad, sponsors en zelfs enkele leden van de voetbalbond zelf.