E40 versperd na zwaar ongeval met tien voertuigen

De E40 is in beide richtingen gedeeltelijk versperd na een zwaar ongeval in Ternat. Er zijn verschillende voertuigen bij betrokken. Dat heeft grote gevolgen voor het verkeer tussen Gent en Brussel tijdens de ochtendspits. “Mijd de E40”, waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum.

Op de snelweg tussen Brussel en Gent is rond 6.30 uur een bestelwagen door de middenberm gegaan. Bij dat ongeval zijn verschillende andere voertuigen betrokken geraakt, al zijn er geen slachtoffers gevallen.

Omdat er veel brokstukken op de weg liggen, is de E40 in beide richtingen gedeeltelijk afgesloten. Het verkeer richting Brussel kan er slechts over één rijstrook, richting Gent is enkel de linkerrijstrook nog versperd. Hoe lang de opruimwerkzaamheden nog zullen duren, is niet bekend, zo weet Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Wel groeien de files op dit moment snel aan. Het Verkeerscentrum raadt daarom aan om de omgeving indien mogelijk te mijden. Het verkeer van Gent naar Brussel rijdt het best om via Antwerpen, via de E17 en de E19. Wie van Gent naar Hasselt moet, rijdt ook beter via Antwerpen, via de E17 en de E313.