Vandoorne na succesvolle test: "Ik ga met vertrouwen naar Melbourne"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne blikt tevreden terug op zijn laatste testdag ter voorbereiding van het nieuwe F1-seizoen.

Vorig jaar kende McLaren het ene na het andere probleem met de Honda-motor. Tot dusver verliep de wintertest weliswaar iets beter dan vorig jaar, echt veel kilometers konden er echter nog niet gereden worden, tot gisteren.

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kon tijdens zijn laatste testdag 151 ronden rijden op het Circuit de Barcelona-Catalunya, wat neerkomt op 703 kilometer. Vandoorne wist op die manier in de nieuwe wagen van McLaren heel wat bijkomende ervaring op te doen. Tegelijkertijd leverden de vele ronden heel wat bruikbare data op voor het team. Vandoorne blikt dan ook positief terug op zijn laatste testdag.

"Vandaag was een zeer positieve dag voor ons en we hebben heel wat ronden gereden," zei Vandoorne gisteren. "De ochtend verliep goed. We hebben heel wat werk verricht wat het afstellen van de wagen betreft, alsook wat het begrijpen van de banden betreft. We hebben heel wat geleerd, dingen die we gemist hebben tijdens het begin van deze testweek alsook vorige week door de slechte weersomstandigheden."

"Deze namiddag hebben we een volledige raceafstand gereden en dat verliep erg vlot. Het was leuk om dat te verwezenlijken en onder 'raceomstandigheden' een goed gevoel in de wagen te krijgen. We reden met verschillende bandencompounds. Het gevoel in de wagen was van bij het begin zeer positief en vandaag werd dat gevoel bevestigd."

"Er zijn overduidelijk enkele zaken waaraan we nog moeten werken. Onze wagen zal in Melbourne ook anders zijn, dit door de updates die er nog aankomen. Het is belangrijk dat we nu verder kunnen met alles wat we geleerd hebben.

Vandoorne voelt zich naar eigen zeggen klaar voor de eerste race van het nieuwe F1-seizoen. Het raceweekend daarvan begint binnen iets minder dan twee weken.

"Vandaag was een zeer productieve dag en dit gaf ons een vertrouwensboost om met een sterk pakket naar Melbourne te gaan. Het was mijn laatste dag in de wagen en ik kijk er naar uit om te racen. Ik voel me er 100 procent klaar voor," besloot Vandoorne.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: