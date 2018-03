Elf landen sluiten handelsakkoord zonder VS

Elf landen die gelegen zijn rond de Grote Oceaan hebben een uitgeklede versie van het Trans Pacifische Handelsakkoord (TPP) gesloten zonder dat de Verenigde Staten daarbij zijn betrokken. De landen hebben in Chili een nieuw handelsblok opgericht met de naam CPTPP.

Dit akkoord moet de onderlinge handelstarieven van de elf landen verlagen terwijl de Amerikaanse president Donald Trump die wil verhogen. De elf landen van de CPTPP zijn Australië, Brunei, Canada, Chili, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, Singapore en Vietnam. Samen vormen zij een blok ter grootte van 13,5 procent van de wereldeconomie.

De Chileense minister van Buitenlandse Zaken Heraldo Muñoz noemde het akkoord een “belangrijke politieke boodschap aan de rest van de wereld”.

Trump heeft afgelopen jaar, in het kader van de campagne ‘America First’, meermaals gezegd dat de TPP wat de VS betreft niet meer van kracht is en dat de landen nieuwe handelsakkoorden met de Amerikanen moeten afsluiten.