Historisch: Donald Trump en Kim Jong-un gaan elkaar ontmoeten

Tijd en locatie staan nog niet vast, zei Trumps woordvoerder Sarah Sanders. “We kijken met vreugde uit naar de denuclearisering van Noord-Korea”, zei ze. Intussen blijven de sancties tegen Noord-Korea van kracht. Chung noemde geen details of een mogelijke locatie. Hij las de verklaring voor aan journalisten in het Witte Huis.

Kim Jong-un is naar verluidt bereid om in de tussentijd af te zien van meer raketten- en nucleaire tests. De Noord-Koreaanse leider verklaarde in een ontmoeting dat hij denuclearisering genegen is. Kim heeft er begrip voor dat de geplande gemeenschappelijke manoeuvres van Zuid-Korea en de VS doorgaan zoals gepland, zei Chung.

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!