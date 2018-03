Drie weken voor de start van play-off 1 wordt in de Luminus Arena al een voorsmaakje voor halve punten geserveerd. KRC Genk kan zich op de slotspeeldag nog naast AA Gent scharen, om play-off 1 op gelijke hoogte aan te vatten. Maar de kloof kan ook één punt (bij een gelijkspel) of drie punten (bij een Gentse zege) bedragen. Alle reden om vol het gaspedaal in te duwen. Ware het niet dat in beide kampen de angst voor schorsingen om de hoek loert. Waardoor de voet ook richting rem kan neigen.