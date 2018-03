BRUSSEL/TRIPOLI Vijf miljard euro. Nooit eerder heeft een onderzoeksrechter in ons land zo’n bedrag in beslag genomen. En dat dank zij de “fratsen” van prins Laurent, die de Libische woestijn wou herbebossen. Het monsterbedrag is een deel van het ontzaglijke fortuin dat de nabestaanden van de Libische ex-dictator Moe’ammar Khadaffi volgens het gerecht proberen wit te wassen.