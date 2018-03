Heisa rond rapper Damso heeft inmiddels ook de VS bereikt

De keuze van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor rapper Damso als zanger van de Belgische hymne voor het WK in Rusland heeft binnen de landsgrenzen al heel wat stof doen opwaaien, maar bereikt nu ook het buitenland. Zo brengt The Washington Post donderdagavond een stuk over het “schandaal”.

The Washington Post merkt op hoe de keuze voor Damso, die zoals bekend onder vuur ligt omdat hij in vorige liedjesteksten zich op expliciete wijze seksistisch en onrespectvol tegenover vrouwen uitliet, de gemoederen verhit in ons land. De krant verwijst naar uitspraken van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) en vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld), die eerder aangaven de kritiek van de Vrouwenraad te delen. Ook de gezamenlijke brief van de KBVB-sponsors, waarin ze benadrukten “ernstige bedenkingen” te hebben bij de keuze voor Damso, komt ter sprake.

De KBVB liet woensdag weten vast te houden aan Damso. “We laten ons niet gijzelen door de polemiek”, klonk het toen.