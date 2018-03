Prins Laurent mag zich op 21 maart verdedigen

Brussel - Prins Laurent of zijn advocaat zullen op woensdag 21 maart om 10 uur hun standpunt over de mogelijke inhouding van een deel van zijn dotatie publiek kunnen uiteenzetten. Dat werd donderdag beslist tijdens de installatievergadering van de ad hoc commissie, die zich over de inhouding moet buigen. Nadien vinden de beraadslaging en stemming plaats achter gesloten deuren.

De installatievergadering van de dertienkoppige commissie, plus voorzitter Siegfried Bracke, bleek een formaliteit. De namen van de leden raakten in de loop van de namiddag al bekend. Alleen cdH’er Francis Delperée moest nog aan het lijstje worden toegevoegd.

De prins riskeert 15 procent van zijn dotatie kwijt te spelen omdat hij zonder toestemming van de regering in legeruniform aanwezig was op de viering van de negentigste verjaardag van het Chinese leger op de Chinese ambassade. In het verleden werd de prins ook al op de vingers getikt omdat hij buiten de lijntjes kleurde.

Na de commissie moet de plenaire Kamer zich ook nog over de sanctie uitspreken. Dat gebeurt normaal gezien een week later, zodat de procedure zoals gepland voor het paasreces achter de rug is.