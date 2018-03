Voor Millisa en Pieter Vanderwee-L’Hoyes uit Sint-Truiden begon 2018 met slecht nieuws. Ze kregen half januari te horen dat hun bijna vierjarig dochtertje Myrthe leukemie had. Om het gezin wat te helpen, organiseert zanger Robby Strauven een benefiet en nam hij zelfs een liedje op over Myrthe. “Met de opbrengst van die single en van de benefietactie hoop ik de familie wat te steunen en te troosten in deze moeilijke periode”, zegt Robby.