Zondag geeft de reguliere competitie haar laatste geheimen prijs en weten we wie het resterende ticket voor play-off 1 grijpt. In tegenstelling tot derde hond Kortrijk hebben Standard en Antwerp hun lot in eigen handen. Beide clubs hebben hetzelfde puntenaantal, maar op basis van het doelsaldo staan de Rouches er iets beter voor. Nico Claesen maakte in het verleden zowel op Sclessin als op de Bosuil zijn goals. De Maasmechelaar legt voor ons zijn twee ex-clubs in de weegschaal. “Als je me honderd euro zou geven, zet ik mijn geld op Standard.”