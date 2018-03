Kapermolenpark wordt dubbel zo groot

Zodra de parking in de Hasseltse kanaalkom opent, wordt de Hawaï-parking toegevoegd aan het huidige Kapermolenpark. Hetzelfde voor het gebied naast de schaatsbaan. Zo verdubbelt het Kapermolenpark in oppervlakte. “Op die manier wordt de hele site achter de gebouwen langs de Elfde Liniestraat, de Boudewijnlaan en de Singel één groot groen gebied”, zegt schepen Valerie Del Re (sp.a). In principe kunnen de uitbreidingswerken begin 2020 van start.