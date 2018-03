“Dood Ivana behandelen als een moordonderzoek”

Britse privédetective is klaar met rapport over overlijden Peers model

PEERDe dood van het Peerse model Ivana Smit (18) moet verder behandeld worden als een moordonderzoek. Dat is de conclusie van de Britse privédetective Mark Williams-Thomas, die twee weken lang onderzoek deed in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur, waar Ivana op 7 december stierf. “Hopelijk kunnen we met dit rapport het onderzoek in Maleisië heropenen”, zegt Ivana’s oom Fred Agenjo.