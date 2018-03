Registratie voor orgaandonatie wordt eenvoudiger

Brussel - Wie zich wil registreren voor orgaandonatie kan dat binnenkort online doen of via de huisarts. De Kamer heeft daarover donderdag unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd. Registratie kan nu enkel via het gemeenteloket en die drempel is te hoog, menen de initiatiefnemers. Ons land mag het dan wel goed doen op het vlak van orgaandonatie, de vraag ligt nog steeds hoger dan het aanbod.

De huidige wet bepaalt dat iedereen automatisch orgaandonor is, tenzij de betrokkene dat expliciet weigert en dat verzet kenbaar heeft gemaakt, bijvoorbeeld via een negatieve registratie vooraf. In de praktijk wordt echter vaak aan de familie gevraagd of organen gedoneerd mogen worden en die weigeren regelmatig. Die weigering kan niet als de patiënt zich vooral expliciet als donor heeft geregistreerd.

In 2016 waren 229.889 mensen in België als orgaandonor geregistreerd. Jaarlijks komen er gemiddeld 22.000 registraties bij. In 2015 waren er 315 donoren, goed voor 944 organen. De lever (83,7 procent), de nieren (79,6 procent), de longen (35,3 procent) en het hart (23,6 procent) zijn de meest gedoneerde organen. Het aantal negatieve registraties bleef de voorbije jaren nagenoeg constant rond de 189.000.

Om het aantal geregistreerde orgaandonoren op te trekken, hebben Nathalie Muylle (CD&V), Valerie Van Peel (N-VA) en Vincent Van Quickenborne (Open Vld) nu een wetsvoorstel uitgewerkt. Dat is donderdag door de plenaire Kamer goedgekeurd. Het wil de registratiemogelijkheden verhogen. Wie orgaandonor wil worden, zal dat binnenkort kunnen doen via de huisarts of online. Nu kan dat enkel bij de Dienst Bevolking van de gemeente.