Filipijnen willen VN-gezant tot terroriste laten verklaren

De Filipijnse regering wil de namen van een vrouwelijke VN-gezant en meer dan 600 zogeheten communistische rebellen op een zware lijst plaatsen en tot terroristen laten verklaren. De regering diende bij een regionale rechtbank in Manila een overeenkomstig verzoek in. De door deze beslissing getroffen speciale VN-rapporteur voor de rechten van inheemse volkeren, Victoria Tauli-Corpuz, zei donderdag: “Ik veroordeel deze stap van het ministerie van Justitie”. Ze omschreef alle betichtingen aan haar adres als “ongegrond, boosaardig en onverantwoordelijk”.

Uit gerechtelijke documenten blijkt dat de regering de communistische partij CPP en haar gewapende vleugel, de NPA, als terreurorganisatie wil laten inschalen. Reden daarvoor zouden de onverminderde aanvallen door de rebellen zijn ondanks vredesonderhandelingen met de regering. Op de lijst staan ook de namen van voormalige katholieke priesters en een vroeger lid van het Huis van Afgevaardigden.

In december had president Rodrigo Duterte verklaard dat de CPP en de NPA terroristen zijn nadat hij vredesgesprekken met hun leiders had stopgezet. Communistische rebellen vechten al sinds de late jaren zestig tegen de Filipijnse regering.