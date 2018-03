Nederlandse-Limburgse supermarkten verkopen Westvleteren, broeders reageren furieus

Vleteren -

De Nederlandse supermarktketen Jan Linders pakte donderdag uit met een stunt. In hun zestig vestigingen, waarvan een twintigtal in Nederlands-Limburg, werden eenmalig 300 kratten of 7.200 flesjes van het exclusieve trappistenbier Westvleteren verkocht. Een stormloop volgde, maar de brouwende broeders, die de productie bewust beperken en de verkoop streng limiteren, reageren furieus. “Wij weten hier niets van. Ze moeten met 150 auto’s hierheen gereden zijn om dit te organiseren.”