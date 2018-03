Te koop: carnavalswagen

Hasselt -

Het carnavalsseizoen is nog maar goed halfweg en toch bieden nu al heel wat carnavalsverenigingen hun praalwagen te koop aan op het internet. Zo staan op tweedehandssites momenteel tientallen praalwagens in de uitverkoop. “Omdat we geen tijd hebben om zelf een carnavalswagen te bouwen, kopen we elk jaar een wagen en verkopen we die na het seizoen weer door”, zegt Christiaan Neijens van cv de Vredesbokken in Overpelt. Hun Super Mario-wagen staat voor 2.500 euro in de etalage.