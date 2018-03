VIDEO. Man tankt 160 liter in jerrycans en rijdt weg zonder te betalen in Lanaken

Lanaken / Veldwezelt - Woensdagavond rond 19 uur tankte een automobilist 160 liter benzine in jerrycans en reed vervolgens zonder te betalen door aan het Esso tankstation op de Kiezelweg in Veldwezelt. De man kwam een dag later alsnog zijn rekening van 212,65 euro betalen, nadat de zaakvoerster de camerabeelden op Facebook had gedeeld.

“Onze zaak is hier 43 jaar geleden opgestart. Vroeger had je iedere twee weken wel een doorrijder, goed voor honderden onbetaalde tankbeurten. Sinds de beveiligingscamera’s hun intrede deden is het aantal ...