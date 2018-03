Nathalie Meskens verklapt hoeveel ze weegt

“Hoeveel weegt Nathalie Meskens?” Het is een vraag die heel vaak gegoogeld wordt en die de Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe nu ook echt voorlegden aan de Vlaamse actrice, presentatrice en zangeres.

Nathalie Meskens verloor heel wat kilo’s en het gewicht van Nathalie blijft mensen fascineren. “Ik weet het eigenlijk niet exact. Ik meet en weeg mezelf niet”, verklapte de actrice. “In de periode na Danni Lowinski had ik een fase dat ik van die extra kilo’s af wou en dat ik heel fel met mijn gewicht bezig was. Ik werd uiteindelijk zot van dat getalletje op de weegschaal en ik heb toen de weegschaal uit mijn huis gezwierd en daarna nooit meer in huis gehaald.”

“Ik weet mijn gewicht wel een beetje en nu zal ik rond de 55 kilo wegen. Dat is gekomen door mijn nieuwe eetgewoontes en levensstijl, want vroeger woog ik altijd tussen de 61 en 63 kilo. Dat is toch een groot verschil en ik voel dat ook. Ik vind het nu belangrijker hoe ik mij voel en hoe mijn kleren zitten dan een getalletje op een weegschaal, dat is zo onbelangrijk. Who cares?”

“Ik werd vroeger uitgelachen”

Dorothee Dauwe vroeg zich ook af hoe de klik om anders te gaan leven er is gekomen. “Dat is geleidelijk aan gekomen. Vroeger was ik heel fel een jojo qua gewicht en na mijn opleiding in de theaterschool is mijn lichaam zich beginnen te zetten. Je komt dan uit de puberperiode en je wordt plots echt een vrouw en dan denk je: wow, wat is dit allemaal? Ik ben ook heel laat ontwikkeld, want ik weet nog dat ze mij vroeger uitlachten met pvv, wat plat van voor betekent. Ik was toen al zestien jaar en mijn borsten waren nog niet ontwikkeld”, bekent Nathalie. “Ik vond dat heel erg, dus aan de jongens die mij toen zo noemden: dikke fuck you! Begin twintig schoot mijn lichaam ineens alle kanten uit en ik was ik was nog nooit met mijn gewicht bezig geweest. Stelselmatig wilde ik mijn gewicht dan onder controle krijgen. Met de jaren werd dat wel meer uit interesse en de passie voor wat voeding doet met ons lichaam, onze geest en met het milieu. Op die trip zit ik nu en ik vind dat een hele leuke trip.”

Valse Tinder-account

Wie is de vriend van Nathalie Meskens? Ook dat vragen heel wat mensen zich af. “Mijn lief heet Nadim, maar ik ga er niet keiveel over vertellen, want hij heeft dat niet zo graag. Ik zou niets liever willen dan er heel de tijd over te stoefen. Als mensen weten dat ik keigelukkig en superverliefd ben en dat hij de beste kerel voor mij is op deze planeet, dan is dat wel genoeg denk ik”, zegt Nathalie enthousiast.

Al was het niet gemakkelijk voor bezige bij Nathalie om een nieuw lief te zoeken én te vinden. “Tijdens mijn scheiding zat ik blijkbaar ook op Tinder met een valse account. Op dat moment kan je dat soort strontverhaaltjes echt wel missen. Maar ik had dan plots Tinder en dan was ik eigenlijk ook wel eens benieuwd of mijn account het goed deed of niet”, zegt Nathalie. “Ik ben alleszins niet actief op jacht gegaan naar een nieuw lief. Hij is als een cadeau op mijn pad terechtgekomen en daar ben ik nog altijd heel blij mee.”

“Schaamde me beetje voor mijn televisiewerk”

Nathalie Meskens draait al heel wat jaren mee in de televisiewereld, maar hoe is ze bekend geworden? “Bij het grote publiek was dat door de fictiereeks Kaat & Co, dat was het eerste dat ik deed voor televisie. Ik zat toen nog op de toneelschool in Nederland”, zegt Nathalie. “Ik heb daar wel lang over nagedacht. Op de toneelschool werden we heel fel gebrainwasht, want theateracteurs die televisie gingen doen, dat was een beetje not done. Op een gegeven moment kwam dan die auditie van Kaat & Co en ik vond dat wel leuk, maar ik had daar ook eigenlijk amper tijd voor. Ik dacht: ik zal die auditie even meedoen en als ik de rol heb, dan zie ik wel en heb ik de rol niet, dan is er niks verloren.”

“Toen ik de rol uiteindelijk kreeg, herinner ik mij nog dat ik naar mijn regisseur, de grote Theu Boermans, heb gebeld. Hij zei me dat ik ervoor moest gaan. Ik ben er echt aan begonnen met het gedacht van: ik ga één keer tv doen, dan hebben we dat ook gehad en hopelijk rekenen ze mij er niet voor af in het theatermilieu. Ik schaamde mij zelfs een beetje dat ik televisie ging doen, heel komiek. Maar het was een heel fijne ervaring. Zo is het eigenlijk allemaal begonnen.”

Elke week leggen Qmusic-dj’s Maarten en Dorothee een bekende Vlaming op de rooster in hun podcast: ‘De 10 meest gegoogelde vragen over’. Elke donderdag verschijnt er een nieuw interview. Maarten & Dorothee laten ook elke week tijdens hun radioshow tussen 16 en 19 uur op Qmusic enkele fragmenten uit de podcast aan bod komen.