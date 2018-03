Vandoorne kent zeer productieve testdag, Vettel knalt naar nieuw baanrecord

Sebastian Vettel heeft vandaag met een knaltijd het officieus baanrecord op het Circuit de Barcelona-Catalunya stevig aangescherpt. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kende een erg productieve testdag en reed de zesde tijd.

Na de problemen bij McLaren de voorbije dagen had onze landgenoot op zijn laatste testdag slechts één doel voor ogen: zoveel mogelijk ronden rijden en daarmee de verloren tijd van de voorbije twee testdagen goedmaken. Iets na negen uur ging Vandoorne dan ook meteen de baan op om een eerste installatierondje af te werken.

Het bleek uiteindelijk het begin te zijn van een erg productieve testdag. Na iets meer dan twee uur testen had Vandoorne al 41 ronden achter zijn naam staan en daar waren ze overduidelijk ook bij McLaren erg blij mee, getuige onderstaande tweet.

41 laps on the board for @svandoorne so far this morning, with a fastest time of 1:18.855s. #F1Testing pic.twitter.com/8BPoDx3aeI — McLaren (@McLarenF1) March 8, 2018

Het was trouwens opmerkelijk druk tijdens het begin van de testdag. Ondanks de nog lage temperaturen zagen we erg veel activiteit op de baan. Verschillende teams, waaronder McLaren, probeerden verloren tijd goed te maken, terwijl anderen dan weer nieuwe onderdelen uitprobeerden.

Tegen het middaguur raakte Sebastian Vettel in zijn Ferrari onder stoom. De Duitser liet hypersofts monteren en knalde naar een nieuw officieus baanrecord, waarmee Vettel amper een dag later dus al het record van Daniel Ricciardo in de Red Bull RB14 met enkele duizendsten aanscherpte. De Duitser zou dat record uiteindelijk nog verder aanscherpen tot een tijd van 1:17.182

Vandoorne bleef in de tussentijd vooral binnen in de garage. In tegenstelling tot twee dagen geleden bleek de voorbode van een zeer actieve namiddag. Vandoorne dikte zijn aantal ronden daarin aan tot 145 ronden, een opsteker na de vele problemen de voorbije anderhalve week.

Stoff’s first back out on track after the lunch break. #F1Testing pic.twitter.com/VR72AOWXWJ — McLaren (@McLarenF1) March 8, 2018

Vettel verbeterde in de namiddag zijn rondetijd niet meer maar kwam wel aan in totaal 185 ronden, opnieuw een erg productieve testdag dus voor Ferrari, al blijft het moeilijk inschatten waar de Scuderia zich bevinden tegenover Red Bull en vooral Mercedes.

Minder goed verliep de namiddagsessie voor Marcus Ericsson. De Zweed belandde met zijn Alfa Romeo Sauber in de grindbak, al was zijn testdag met een zevende tijd en meer dan 140 ronden op de teller ook best productief.

De meest productieve testdag kwam bijna op naam van Max Verstappen te staan. De Nederlander reed in zijn Red Bull RB14 maar liefst 187 ronden maar werd nipt geklopt door Sebastian Vettel die 188 ronden reed. De focus lag bij Verstappen overduidelijk niet op het rijden van een snelle tijd. Verstappen stond aan het einde van de testdag immers met de twaalfde en dus voorlaatste tijd achter zijn naam. Mogelijk speelde Red Bull dan ook verstoppertje vandaag.

Ook productief was de testdag van Stoffel Vandoorne. In tegenstelling tot de voorbije dagen kon hij in zijn McLaren MCL33 151 ronden rijden. Vandoorne reed de zesde tijd en kan nu ongetwijfeld met een goed gevoel richting Australië afreizen voor de eerste race van het nieuwe F1-seizoen. Morgen neemt teamgenoot Fernando Alonso het stuur over voor de laatste testdag.

Uitslag testdag 7 in Barcelona:

1. S. Vettel Ferrari 01:17.182

2. K. Magnussen Haas 01:18.360

3. P. Gasly Scuderia Toro Rosso 01:18.363

4. N. Hulkenberg Renault 01:18.675

5. C. Sainz Jr. Renault 01:18.725

6. S. Vandoorne McLaren 01:18.855

7. M. Ericsson Sauber 01:19.244

8. L. Hamilton Mercedes 01:19.296

9. V. Bottas Mercedes 01:19.532

10. R. Kubica Williams 01:19.629

11. S. Pérez Force India F1 01:19.634

12. M. Verstappen Red Bull 01:19.842

13. L. Stroll Williams 01:20.263

