Greenpeace: “Industriële vleesproductie is rot tot op het bot”

“Dit is het zoveelste bewijs dat onze industriële vleesproductie door en door rot is”. Dat zegt Greenpeace donderdag in reactie op de Veviba-zaak. “Het is de hoogste tijd dat politici, retailers en alle schakels van de vleesketen zich ernstig bezinnen over deze dolgedraaide manier van produceren”, zegt Sébastien Snoeck, expert Vlees en Veeteelt bij Greenpeace België.

Eerder donderdag raakte bekend dat federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) de erkenning intrekken van vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken, in de provincie Luxemburg. Na een huiszoeking vorige week bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde waren met de regels op het vlak van voedselveiligheid.

De consumenten en de landbouwers zijn de grootste slachtoffers van dit schandaal, zegt Greenpeace. “Als consument kan je nog kiezen om minder vlees en meer plantaardig te eten. Maar veel boeren zitten gevangen in het systeem. De overheden moeten hen steunen om de omslag naar ecologische landbouw te maken, en hen helpen om een eerlijke prijs voor hun producten te krijgen”, stelt Snoeck.

Maandag publiceerde Greenpeace een wetenschappelijk rapport waaruit blijkt dat we de productie en consumptie van vlees en zuivel moeten halveren tegen 2050, om gevaarlijke klimaatverandering te vermijden. “Met onze nieuwe internationale campagne roepen we iedereen op om te kiezen voor minder en beter vlees.”

Transparantie

Veviba laat donderdag weten dat het transparantie wil bieden in het dossier dat momenteel door het FAVV wordt onderzocht.

Veviba zegt dat het sinds 1998 voortdurend samenwerkt met de controleautoriteiten “omdat voedselveiligheid altijd al haar prioriteit geweest is”. “De dagelijkse aanwezigheid van inspecteurs van het FAVV in het bedrijf is daar het bewijs van.” Het bedrijf heeft er alle vertrouwen in dat het onderzoek de juiste proportie van de feiten zal aantonen en zal alle nodige maatregelen nemen in samenwerking met de autoriteiten.