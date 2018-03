Gluren bij BV's: Zoontjes Steven Van Herreweghe verrassen hun papa met lief briefje

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

De lievelingskost van actrice Ella Leyers? "Turkse ballen zijn zeg maar echt mijn ding", schrijft ze dubbelzinnig bij een foto van een maaltijd.

De zoontjes van Steven Van Herreweghe hadden een mooie boodschap voor hun papa, die binnenkort weer wat meer thuis zal zijn. "Liefste papa, je werkt al zoveel voor tv en nu is het de laatste dag dat je een programma maakt. Dikke zoenen Lenni & Flynn", staat er te lezen bij een tekening.

?? Een bericht gedeeld door Steven Van Herreweghe (@stevenvanherreweghe) op 7 Mrt 2018 om 5:35 (PST)

Lesley-Ann Poppe en haar gezinnetje houden ervan om de dag door te brengen in matching pyjama's, zo blijkt uit een kiekje. Maar met de foto brachten ze ook een ode aan de nationale pyjamadag op vrijdag 9 maart.



'Familie'-actrice Sandrine André toont wat er nep is in de soap. Als het buiten donker is, is het op de set vaak nog gewoon dag. "Nepdaglicht", schrijft ze bij een kiekje.



Radiopresentatrice Julie Van den Steen bacht op vrouwendag een ode aan "de vrouw van haar leven": haar mama. Herken jij baby Julie op het kiekje?

Presentatrice An Lemmens knipoogt naar de flannekes-blunder uit 'Belgium's Got Talent'. "Mijn dochter bakte vandaag de allerlekkerste verjaardagstaart in plasticine voor haar meter. Alles beter dan flankes, zegt!", schrijft ze bij een foto van het taartje.



Voor Karen Damen was het een spannende week: haar allereerste kledinglijn voor JBC hangt in de rekken. "Zo trots", schreef ze bij een van de campagnebeelden.

Schlagerzanger Christoff is een trotse peter van Lisa-Marie en mocht even op haar passen. "Even babysitten op mijn kleine prinses", schreef hij bij een kiekje met het meisje in zijn armen.

Even babysitten op mijn kleine prinses... ???? Een bericht gedeeld door Christoff (@christoffofficial) op 8 Mrt 2018 om 8:08 (PST)

Het perfecte kiekje maken voor Instagram als je een peuter van 2,5 jaar hebt. Geen sinecure, dat bewees Elodie Ouedraogo. Zoontje Remus kwam tevoorschijn achter haar.