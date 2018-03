Derde Hasselt Urban Trail trekt door Plopsa Indoor en TVL-studio

Hasselt - Op Pinkstermaandag 21 mei vindt de derde editie van de Hasselt Urban Trail plaats. De deelnemers mogen opnieuw door heel wat verrassende locaties lopen zoals de studio van TV Limburg en Plopsa Indoor.

“Dit jaar brengen we het beste van het parcours van 2016 en 2017 samen in één parcours, aangevuld met enkele nieuwe locaties”, zegt Greg Broekmans van organisator Golazo sports.

Naast de TVL-studio en Plopsa Indoor staan er dus ook nog heel wat klassiekers op het menu van de ruim 5.000 lopers en wandelaars. Zo wordt er opnieuw gelopen door de Ethias Arena, Grenslandhallen en Versuz. Zelfs douchen onderweg is mogelijk, want de deelnemers passeren ook in de toonzaal van Lambrechts.

Er zijn dit jaar trouwens niet alleen enkele nieuwe locaties, de organisatie heeft ook een nieuwe, extra afstand toegevoegd. Voor zij die iets minder in vorm zijn, is er nu ook een tocht van 6 kilometer, naast die van 11 kilometer.

De lopers en wandelaars starten, in verschillende waves, op de parking van Kapermolen. Finishen doen ze na hun tocht door verschillende gebouwen, steegjes en binnentuinen in de UHasselt.

Vaste waarde

“De Hasselt Urban Trail is dit jaar aan de derde editie toe. Het event groeide intussen uit tot een vaste waarde binnen ons sportaanbod en één van de loophoogtepunten van het jaar”, aldus schepen van Sport Habib El Ouakili. “Niet enkel de locaties en gebouwen waar de lopers en wandelaars langs en door lopen en wandelen, maken het tot een bijzonder evenement. Het feit dat er geen tijdsregistratie gebeurt, zorgt er voor dat samen sporten en genieten voorop staan. Dit kadert perfect binnen onze filosofie. Als schepen van Sport vind ik het immers vooral belangrijk dat we zo veel mogelijk Hasselaren aan het sporten krijgen… op hun eigen tempo en in hun eigen stijl. Wie toch graag tegen de tijd loopt, kan de Hasselt Urban Trail alvast opvatten als training voor HBvL Dwars door Hasselt later dit jaar.”

