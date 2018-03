TIPS. Een paasei vol beauty en shampoo voor het mooiste blonde haar

Schrik niet als je deze shampoo voor het eerst gebruikt: het goedje is namelijk paarsblauw. Het Amerikaanse merk HASK heeft een shampoo en conditioner met blauwe kamille, die blond haar mooier moet maken: het blond wordt opgelicht, gele en oranje tinten worden geneutraliseerd. Arganolie helpt het haar ondertussen herstellen én maakt droge puntjes weer zacht. Voor ernstig beschadigd haar is er het speciale masker met blauwe kamille, dat blonde haren intens herstelt. Shampoo en conditioner, 7,99 euro voor 355 ml; masker: 2,99 euro voor 50 ml. Exclusief verkrijgbaar bij Di.

Op je paasbest

Vijf jaar & Other Stories

Kan je huid ook wel een opkikker gebruiken in aanloop naar de lente, dan heeft beautymerk Babor what it takes met de ampoule concentraten in een kleurrijk paasei. De veertiendaagse kuur bevat producten die op elkaar zijn afgestemd waaronder een liftmiddel en hydraterene lotions. Het doel? Je een stralende teint bezorgen tegen het voorjaar losbarst. Een kwestie van orde op zaken stellen na de gure wintermaanden. Het ei vind je in de parfumerie voor 46 euro, het kleinere doosje ‘with love’ bevat een zevendaagse kuur en kost 24,90 euro. www.babor.com

Toeval bestaat niet: op 8 maart, internationale vrouwendag, viert & Other Stories zijn vijfde verjaardag. Op acht maart 2013 opende de eerste winkel in Londen en sindsdien ging het hard voor de hippe Zweedse ketens: er waren samenwerkingen met Lykke Li, Rodarte en Kim Gordon, er kwam een beautylijn en in België openden winkels in Antwerpen, Gent, Brussel en Hasselt. Naar aanleiding van zijn vijfde verjaardag brengt & Other Stories een ode aan sterke en stijlvolle vrouwen, die ze uitnodigden in hun ateliers in Parijs, Stockholm en Los Angeles. Allemaal mochten ze zichzelf stylen in hun favoriete look en vertellen ze wat het voor hen betekent om vrouw te zijn. Het resultaat is vanaf vandaag te zien op www.stories.com