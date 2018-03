Oplichters viseren pornosurfers: “Ik heb je gefilmd”

Computerbeveiligingsexpert Nico Cool waarschuwt voor een “erg lepe” nieuwe vorm van cybercrime. Een oplichter stuurt daarbij een mail waarin hij zijn doelwit probeert te chanteren tot het betalen van 500 euro. “Ik houd je al een tijdje in de gaten, want ik heb je gehackt”, luidt het onder meer. “Ik heb een video gemaakt van hoe jij jezelf bevredigt. Met één druk op de knop kan ik deze video doorsturen naar al je contacten.”

“Ik wil niemand veroordelen en ik denk niet dat het verkeerd is om jezelf van tijd tot tijd te bevredigen, maar als je naasten hier getuige van zijn, is dat natuurlijk een grote schande”, begint de e-mail. “Ik houd je al een tijdje in de gaten omdat ik je gehackt heb door middel van een trojan virus in een advertentie op een pornosite.”

Vervolgens legt de oplichter uit wat zo’n virus precies is. “Het geeft je de volledige toegang en controle over een computer, of elk ander apparaat. Dit houdt in dat ik alles op je scherm kan zien en je camera en je microfoon kan inschakelen zonder dat jij daarvan op de hoogte bent. Zo heb ik ook toegang gekregen tot al je contactpersonen.”

Computerbeveiligingsexpert Nico Cool. Foto: svl

Met één druk op de knop

De oplichter beweert dat hij een video gemaakt heeft van het doelwit. “Op de linkerhelft van het scherm is te zien hoe jij jezelf bevredigt, op de rechterhelft is te zien naar wat je aan het kijken was. Met één druk op de knop kan ik deze video doorsturen naar alle contactpersonen van je e-mail en sociale media.”

Als het slachtoffer dat wil voorkomen, moet hij of zij 500 euro overmaken, aldus de oplichter, die er nog aan toevoegt “dat aangifte doen geen zin heeft”. “Ik maak geen fouten. Deze mail is niet te traceren. Als ik erachter kom dat je toch aangifte hebt gedaan of dit bericht met iemand hebt gedeeld, zal de video meteen verspreid worden.”

Hoe lang de mail al circuleert en hoeveel mensen hem ontvingen, is niet duidelijk. Zowel dinsdag als woensdag kreeg computerbeveiligingsexpert er wel vragen over binnen. “Dit is heel leep gedaan”, zegt hij. “Beangstigend zelfs. De mail is niet alleen opgesteld in heel goed Nederlands, ook de doelwitten lijken bewust gekozen. De klachten die ik binnenkreeg, kwamen van jonge kerels. Ook het bedrag (500 euro, nvdr.) dat gevraagd wordt, is niet onoverkomelijk om te betalen. Ik kan me inbeelden dat sommige ouders liever 500 euro overschrijven dan compromitterende beelden van hun zoon of dochter op het internet te zien verschijnen.”

Eén grote fout

Toch maakte de oplichter één grote fout, aldus Cool. “Ze vragen om de 500 euro over te schrijven naar een Bitcoin Wallet. Meer dan 90 procent van de mensen heeft geen flauw benul hoe dat moet.”

De hack die omschreven wordt in de mail, is op technisch vlak “ook quasi onmogelijk”. “Tenzij je echt naar een pornosite gesurft bent, connectie hebt gemaakt met een webcam, expliciet de toestemming hebt gegeven aan de andere persoon om jou te zien en dan ook nog eens zelf naakt bent gegaan. Online porno is big business en veel mensen kijken ernaar, maar ik denk wel dat de meeste mensen intussen beseffen dat zoiets niet erg slim is. Bij gewoon gebruik is zo’n hack bijna onmogelijk. Ik heb nog nooit zoiets gezien of meegemaakt. Deze mail is meer bedoeld om op de gevoelens te spelen.”

Hoe voorkomen?

Net omdat hij zo “inventief” is opgesteld, boezemt de mail angst in bij de ontvangers. “Niet alle ouders weten waar hun kinderen mee bezig zijn op het internet. Maar er zijn twee erg eenvoudige oplossingen om misbruik van de webcam te voorkomen. Ten eerste kan je de webcam afplakken, zodat mogelijke hackers niets kunnen horen of zien. De tweede optie - en mogelijk de beste - is om je webcam volledig uit te schakelen bij niet-gebruik. Dat doe je door naar Configuratiescherm en vervolgens naar Apparaatbeheer te gaan. Daar doe je een rechtermuisklik op jouw webcam en kies je voor de optie Uitschakelen.”