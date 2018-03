Advocaten na proces-Hardy: “Hij is een psychopaat, een sadist, een seriemoordenaar”

Tongeren - Renaud Hardy is donderdag in Tongeren veroordeeld tot levenslang met 15 jaar terbeschikkingstelling voor twee moorden, twee verkrachtingen met foltering en twee moordpogingen. “Mijnheer Hardy, u zal uw straf moeten leren aanvaarden en proberen inzicht te verwerven in wat u verkeerd heeft gedaan en waarom het zo gelopen is. Ik hoop dat u van uw tijd in de gevangenis gebruik maakt om tot dat inzicht te komen”, zei voorzitter Dirk Thys terwijl hij zich rechtstreeks tot Hardy richtte.

“Er is voor u één lichtpunt. Iemand, die in België levenslang krijgt, heeft nog altijd zicht op een eindpunt”, aldus Thys. De voorzitter legde nog eens uit dat iemand, die in ons land levenslang krijgt, na vijftien jaren een aanvraag tot een voorwaardelijke invrijheidstelling kan indienen bij de strafuitvoeringsrechtbank (SURB). Als bij Hardy de voorhechtenis in mindering wordt gebracht, zal dat na 12,5 jaar zijn. Maar natuurlijk is er nog altijd de vijftien jaren ter beschikkingstelling van de SURB, die hij opgelegd kreeg.

Voorzitter Dirk Thys had het uiteindelijk nog over de antisociale en psychopate persoonlijkheid van Hardy, voor wie nog geen behandeling bestaat. “Misschien kunnen er binnen enkel jaren vanuit de wetenschappelijke wereld wel oplossingen aangereikt worden, maar dat weten we nu niet,” aldus de voorzitter, waarna Hardy uit de assisenzaal werd weggeleid.

“Oplossing voor stoornis in toekomst”

De levenslange celstraf voor Renaud Hardy is voor diens advocaat een “strenge bestraffing”. “Ik heb geprobeerd een aantal elementen in de weegschaal te leggen, maar daar is geen rekening mee gehouden”, reageerde Thiebaut achteraf ontgoocheld. De advocaat drukte verder ook de hoop uit dat er op termijn, hopelijk, een oplossing komt voor de stoornis waaraan Hardy Lijdt. “De wetenschap biedt daarop op dit moment geen antwoord.”

Foto: Photo News

Na de uitspraak zei Hardy nog een aantal dingen aan zijn advocaat. “Wat hij tegen mij gezegd heeft, daar zeg ik niets over”, klonk het. “Dat is beroepsgeheim.”

Over het juryberaad weet de advocaat uiteraard niets, maar hij vermoedde toch de hoeveelheid en de ernst van de feiten hebben meegespeeld in de beslissing om Hardy levenslang, en 15 jaar terbeschikkingsstelling, te geven. “De feiten zijn nu eenmaal bewezen”, zei Thiebaut. “De wettelijke straf is dan levenslang, dus dan moet al rekening gehouden worden met verzachtende omstandigheden om daar iets af te pingelen. Maar de jury was aandachtig: ze heeft op zijn minst geluisterd.”

Ook de vertoning van de film speelde volgens Thiebaut mee. “De jury moest kennis nemen van het filmpje, in al zijn gruwelijkheid. Het zat in het dossier.” Maar Thiebaut denkt niet dat dat filmpje het proces in een beslissende plooi gelegd heeft. “Daarna hebben we de deskundigen nog gehad, en we hebben daarover een discussie gehad, ook met de jury.”

Of Hardy naar Cassatie trekt, is nog niet beslist. “We gaan nu eerst het arrest bestuderen”, zei Hardy. “De beslissing ligt bij mijn cliënt.” Thiebaut zei zelf blij te zijn dat het proces achter de rug is. “Het was een zwaar proces.”

“Wens hem menselijk verblijf in gevangenis”

De levenslange celstraf voor Renaud Hardy, uitgesproken op internationale Vrouwendag, heeft een “grote symboolwaarde” voor advocaat Jef Vermassen. De advocaat verdedigde actrice Veerle Eyckermans, die een moordpoging door Hardy overleefde. “Deze man werd gedreven door een extreme vrouwenhaat.” Zijn cliënte is “zeer opgelucht, bevrijd”. “De afgelopen drie weken is ze veranderd: ik heb echt op haar moeten inpraten om te komen, maar uiteindelijk heeft ze het aangedurfd om hem in de ogen te kijken.”

Vermassen verwachtte wel dat Hardy zo zwaar bestraft zou worden. “Het is zelden dat iemand voor zoveel misdrijven wordt veroordeeld”, zei Vermassen. “Nooit eerder heb ik zo’n gruwel gezien. Als je alles opgelijst hoort, dat is onwaarschijnlijk. Daarom is er ook beslist de maatschappij te beschermen.”

Net als Frédéric Thiebaut, Hardy’s advocaat, hoopte Vermassen dat de persoonlijkheidsstoornis van de beschuldigde te genezen valt. “Voorlopig is het niet te genezen, maar misschien komt het. Ik hoop het. Ik hoop ook dat hij een menselijk verblijf in de gevangenis kan krijgen, misschien in de ziekenboeg.”

De advocaat keek terug naar de vertoning van de gruwelfilm. “Daar ga ik over enkele jaren nog aan moeten terugdenken.”

De brief die Hardy aan Vermassen wilde overhandigen, vormt voor de advocaat een positieve noot. Uiteindelijk gaf Hardy de brief aan Thiebaut, maar Vermassen hoopt die snel in handen te krijgen. “Hij zei nog dat hij niet boos op me was. Hij heeft me bedankt. Het is wel de eerste keer dat ik zo’n brief krijg.”

Hardy probeerde na de uitspraak Vermassen een brief te geven. Foto: BELGA

“Geruststelling”

De levenslange celstraf voor Renaud Hardy is als een zak lood die van de rug van slachtoffers en nabestaanden valt, reageerde advocaat Jos Vander Velpen donderdagnamiddag. “Voor deze mensen was het van kapitaal belang dat Hardy morgen of overmorgen niet meer aan hun deur zou opduiken”, aldus de advocaat. “Dat is een hele geruststelling.” Vander Velpen verdedigt de belangen van de familie van Linda Doms. Zij werd door Hardy verkracht, gefolterd en vermoord.

Foto: BELGA

Woensdag konden de nabestaanden van Doms al een eerste keer opgelucht reageren, zei Vander Velpen. “Voor hen was het het allerallerbelangrijkste dat Hardy toerekeningsvatbaar verklaard zou worden.”

In theorie kan Hardy na 12,5 jaar vragen om voorwaardelijk vrijgelaten te worden. “Hij zal wel iedereen van de strafuitvoeringsrechtbank moeten overtuigen dat hij geen gevaar meer betekent voor de samenleving. Zijn prognoses zijn alvast pessimistisch. Zijn eigen deskundigen hebben gezegd dat hij uitzonderlijk gevaarlijk is: hij is een psychopaat, een sadist, een seriemoordenaar. Maar God weet wat de toekomst en de wetenschap brengt.”

Hardy’s advocaat had donderdagvoormiddag de jury nog gevraagd rekening te houden met enkele verzachtende omstandigheden, zoals de ziekte van Parkinson waaraan Hardy lijdt. “Parkinson kan inderdaad een frustratie teweegbrengen”, gaf Vander Velpen toe. “Maar het mag niet, en is niet, aanvaard door de rechtbank als verzachtende omstandigheid. Dat zou ook misplaatst zijn tegenover alle andere Belgen die aan Parkinson lijden.”