Drugs in cel van Lommelaar die vrouw dood schopte

Lommel / Hasselt -

Carlo Schuurmans (47) uit Lommel heeft zich donderdag in de Hasseltse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor drugsbezit in de gevangenis. In augustus vorig jaar merkten de cipiers een vreemde geur in zijn cel op waarna ze overgingen tot een fouillering. De man bleek in het bezit te zijn van zeven gram cannabis en een halve joint.