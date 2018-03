Verdachte op proces duikbootmoord: “Journaliste Kim Wall is gestikt”

De Zweedse journaliste Kim Wall is volgens de van moord verdachte Peter Madsen aan boord van zijn duikboot gestikt nadat hij een reparatie wilde uitvoeren. De Deense uitvinder zou daarbij een compressor en twee motoren hebben opgestart en door een luik naar buiten zijn geklommen. Volgens Madsen slaagde hij er daarna niet in om het luik opnieuw te openen, waarschijnlijk, zo stelde hij donderdag op de eerste dag van zijn proces, omdat er zich in de boot een onderdruk had opgebouwd.