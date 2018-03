Zaak rond verkeersongeval van 27 jaar geleden “presseert niet”

“Dat presseert niet zeker, als we binnen het jaar het vonnis hebben?” Dat vroeg de voorzitter van de Gentse correctionele rechtbank donderdag met enige ironie aan de advocaten in de zaak van een verkeersongeval uit 1991. Er is een discussie over de schadevergoeding voor de bestuurder die toen aangereden werd in zijn wagen, en de zaak bleef al die jaren aanslepen.

De Gentse correctionele rechtbank moet zich in beroep uitspreken over het ongeval, nadat de zaak voor de politierechtbank passeerde. In 1991 werd een architect aangereden in zijn wagen, waardoor hij drie weken niet kon gaan werken. “Hij reed toen met een dure wagen van een miljoen”, zei de advocaat. “Euro?”, vroeg de rechtbankvoorzitter. “Nee, Belgische frank, voor een BMW”, reageerde de advocaat. “Toen was dat duur een BMW, maar nu koopt men die in de solden”, aldus de rechter.

Waarom de zaak zo lang moest aanslepen, kon geen van de partijen verklaren. “Ik heb verschillende keren om fixaties van de zaak gevraagd, maar ik heb dat nooit gekregen”, stelde de advocaat van de bestuurder. Het slachtoffer eist een schadevergoeding, maar de tegenpartij verzet zich ertegen dat die met interest uitbetaald moet worden. “Een vergoedende intrest vanaf 1991, dat is pas een belegging”, verklaarde de rechter. “Dat presseert niet zeker, als we binnen het jaar het vonnis hebben?”

“We gaan er eens serieus moeten over nadenken”, stelde de voorzitter. “Er zal vonnis zijn op 12 april.”

Nog berg strafzaken uit jaren 90

De zaak van het verkeersongeval is zeker geen unicum. Uit de laatste betrouwbare cijfers van het college van procureurs-generaal blijkt dat er nog enkele duizenden strafzaken uit de jaren 90 van vorige eeuw hangende zijn.

De laatste cijfers van het Openbaar Ministerie dateren van 2015. Toen waren er nog 550 strafzaken hangende van voor 1996 en in totaal nog 2.810 zaken die gestart werden in de jaren 90 of daarvoor.

Na 2015 zijn er geen betrouwbare gegevens meer doordat er naar een nieuw systeem overgeschakeld werd bij de correctionele parketten. “Dat ging gepaard met onverwachte moeilijkheden en vertragingen die ervoor zorgden dat de statistisch analisten geen betrouwbare nationale statistieken meer konden produceren”, klinkt het bij het college van procureurs-generaal, dat pas dit voorjaar de statistieken van 2016 en 2017 zal publiceren.

De zaken uit de jaren 90 zijn voor het overgrote deel te vinden in de rechtsgebieden van Luik, Brussel en Bergen, en in mindere mate in die van Antwerpen en Gent. De parketten kregen eerder al de opdracht van het college van procureurs-generaal de stock aan oude dossiers op te ruimen.