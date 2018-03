Pro-Turkse troepen veroveren in Afrin strategische stad op Koerden

Het Turkse leger heeft samen met de Syrische rebellen donderdag “de totale controle” verworven over de strategische stad Jandairis in de regio Afrin, in het noordwesten van Syrië. Dat meldt de vanuit Coventry in Groot-Brittannië opererende site Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) donderdag.

Turkije voert sinds enkele weken in de enclave een offensief tegen de Koerdische militie YPG (Volksbeschermingseenheden), die door Ankara wordt beschouwd als een vleugel van de verboden (Turks-)Koerdische Arbeiderspartij PKK en dus als terreurorganisatie. Volgens het SOHR hebben de Turkse strijdkrachten hiermee nu de controle in handen van vijf belangrijke plaatsen in de regio en bevinden de door Turkije gesteunde rebellen zich op een tiental kilometer van de Koerdische stad Afrin.

Commandant Abu Saleh van de fundamentalistische rebellengroepering Faylaq al-Sham, die aan het Turkse offensief deelneemt, heeft aan het Franse persagentschap AFP bevestigd dat de stad Jandairis is ingenomen. De Syrische rebellen hebben hun vlag gehesen boven de voormalige zetel van de semi-autonome Koerdische administratie in Syrië, meldt ook een correspondent van AFP. De bevolking zou de stad inmiddels zijn ontvlucht.

Sinds de lancering van het Turkse offensief kwamen volgens het SOHR bij de bombardementen 199 burgers, onder wie ook 32 kinderen, om het leven. De Turkse autoriteiten stellen dat ze alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen om burgerslachtoffers te vermijden en zeggen enkel militaire doelwitten te viseren.