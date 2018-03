Eén jaar verhoogde strijd tegen energiefraude brengt 1 miljoen euro op

Brussel - De strijd tegen energiefraude heeft vorig jaar 1 miljoen euro opgeleverd. Het grootste deel van de opgespoorde fraude bestaat uit het niet aangeven van zonnepaneleninstallaties en het aftakken van elektriciteit voor wietplantages. Dat blijkt uit de cijfers over energiefraude die Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy (N-VA) heeft opgevraagd.

Deze Vlaamse regering wil energiefraude actief opsporen en bestrijden. Volgens de cijfers van de distributienetbeheerders Eandis en Infrax werden in 2017 834 energiefraudedossiers opgestart. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2016. Toen waren er 401 dossiers.

Maar volgens N-VA-energiespecialist Andries Gryffroy betekent die stijging niet automatisch dat er meer gefraudeerd wordt, maar wel dat de pakkans vergroot. “Zo was het de juiste beslissing om de distributienetbeheerders meer instrumenten te geven om energiefraude op te sporen en te sanctioneren”, klinkt het.

In totaal werd er in 2017 meer dan 1 miljoen euro gerecupereerd. Bijna de helft van dat bedrag werd (495.334 euro) teruggevorderd omwille van energiediefstal bij de ontmanteling van wietplantages. Daarnaast werd er 437.293 euro gerecupereerd bij personen en bedrijven die hun zonnepaneleninstallatie niet hadden aangegeven en zo het prosumententarief ontweken.

“Energiefraude kunnen we niet tolereren en moet kordaat worden aangepakt. De cijfers tonen aan dat de pakkans vergroot en de strijd tegen energiefraude vruchten afwerpt”, besluit Andries Gryffroy.