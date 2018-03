Saoedische vrouwen zitten voor de eerste keer achter het stuur

Het is bijna zover, vanaf juni 2018 mogen vrouwen in Saoedi-Arabië met de auto rijden. Vooraleer ze effectief op de baan rijden, moeten ze eerst rijlessen volgen.

Saoedi-Arabië was het laatste land in de wereld waarin vrouwen nog niet met de auto mochten rijden. In september van 2017 werd aangekondigd dat daar verandering in zou komen. Vanaf juni zal de Saoedische vrouw op de openbare weg achter het stuur kunnen zitten. Die dag nadert en de vrouwen bereiden zich massaal voor. Duizenden volgen in verschillende rijscholen hun eerste rijles.